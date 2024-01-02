«Ждите приказов»: где сейчас Дмитрий Нагиев, когда вернется на ТВ

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев оставил загадочное послание поклонникам. Что он сказал, когда вернется на телевидение, как сейчас живет?

Что сказал Нагиев в новогоднем обращении

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Нагиев впервые за несколько недель вышел на связь с поклонниками. В своих социальных сетях артист опубликовал видеопоздравление с Новым годом, сопроводив его необычной подписью.

«Долой головокружение от успехов. С Новым годом. Ждите приказов», — подписал Нагиев.

При этом в самом ролике шоумен поздравил всех с праздником и пожелал мирного, справедливого, красивого и доброго года. Он добавил, что все будет хорошо.

Когда Нагиев вернется на телевидение

Телеведущий внезапно пропал из развлекательных программ, которые вел на федеральных каналах, после начала российской спецоперации на Украине. На Первом канале сообщали, что ведущий ушел в творческий отпуск. Сам Нагиев не объяснял причин своего ухода и не комментировал отношение к СВО.

Журналистка Ксения Собчак связывала его уход с телевидения со спецоперацией. По ее словам, работа на Первом канале несет риск введения западных санкций и, как следствие, — арест счетов за границей и запрет на въезд в ряд стран.

В сентябре 2022 года в эфир Первого канала вернулось шоу «Голос 60+», ведущей которого стала Лариса Гузеева. Место Нагиева в передачах «Голос» и «Голос. Дети» заняла Яна Чурикова. По словам генерального продюсера телеканала Юрия Аксюты, артист устал и решил взять отпуск.

Своеобразный камбэк артист совершил благодаря показу 1 января 2024 года на Первом канале комедии «Свингеры». Картина с участием Нагиева вышла с другим названием — «Новогоднее приключение». Артист сыграл в киноленте одну из главных ролей и признался, что в его герое, который по сюжету не против вступить в ряды свингеров, можно увидеть и его черты.

Кроме того, сейчас Нагиев снимается в приключенческой комедии «Кто быстрее?» от телеканала СТС. Он сыграет водителя внедорожника и бывшего заключенного, которого называют Кекчук. Его герой попадает в аварию и, теряя сознание, рассказывает незнакомцам о запрятанных бриллиантах.

Где сейчас Дмитрий Нагиев

В соцсетях артист сообщал, что отказался от предложения вести «Премию МУЗ-ТВ» в 2023 году. При этом после ухода с телевидения он не уезжал из России. Нагиев продолжил сниматься в кино и рекламе, а также играть в театре. Артист по-прежнему является амбассадором МТС.

В июне 2023 года Нагиев приступил к работе над сериалом «Тень Чикатило». В основе сюжета восьмисерийного проекта, основанного на реальных событиях, история милиционера Дмитрия Попцова, сотрудника Ангарского ОВД, который решает, что общество нуждается в очистке от «человеческого мусора». Роль силовика исполнит Федор Лавров. Нагиев снова сыграет Андрея Чикатило — в сериале покажут историю его знакомства с главным героем.

Артист Юрий Николаев на своей творческой встрече в преддверии 75-летнего юбилея заявил, что лучшие телеведущие России сегодня — Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. По его словам, оба телеведущих работают очень хорошо и очень профессионально, им удалось найти свой образ.

«Сейчас упор на Дмитрия Нагиева, на Урганта, пожалуй, все. Они работают в разных жанрах, но работают очень хорошо и очень профессионально, и оба нашли свой образ», — заявил Николаев.