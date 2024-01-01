После ссоры с Гоманом на Соседова обрушился шквал критики
Сергей Соседов и Алексей Гоман поссорились в праздничном выпуске шоу «Суперстар». За певца вступились коллеги, критик же настроил против себя и публику и артистов. Алексей Гоман признавался журналистам, что появление в песенном конкурсе поможет ему вернуться в шоу-бизнес. Однако Сергей Соседов все время критиковал выступления певца, а в итоге занизил оценку настолько, что Гоман вынужден был покинуть проект по итогам голосования. Об этом пишет 5 Канал.
В новогоднем выпуске Гоман пел с певицей Ольгой Зарубиной Соседов заявил, что у певца (в прошлом – победителя шоу «Народный артист») нет таланта.
«Сергей, на вас нельзя обижаться. У меня к вам всегда было особенное отношение, и я всегда себя ругал за это. Но в этом шоу я избавился от всякой толерантности и терпения по отношению к вам. Сергей, вы для меня не авторитет. Мне неинтересно, что вы говорите», — высказал свое мнение Гоман.
«К сожалению, у него нет внутренней культуры. А вообще, за время съемок шоу было много находок, прекрасные постановки номеров. Благодаря подобранному репертуару артисты смогли раскрыться по-новому, были открытия», - ответил Соседов.
Зрители потребовали, чтобы организаторы конкурса удалили Соседова из членов жюри. А Гоману достался приз зрительских симпатий.
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Коллеги по шоу-бизнесу также возмущены поведением музыкального критика. Так, Лариса Гузеева опубликовала видео из своей спальни, где она смотрела шоу. Актриса даже выругалась в адрес Соседова.
«Какой чудесный Алексей Гоман! Умный, тонкий, талантливый. И какой м*** Соседов. Больной человек. Это мое мнение. Просто в голос смеюсь. Как себя недостойно ведет человек. Ужас! Лешечка, я прямо с вами, вы чудесный», - заявила звезда.
Певцу Алексею Гоману вручили приз зрительских симпатий шоу «Суперстар!», так как после ухода артиста в соцсетях появилось много недовольных сообщений от поклонников исполнителя.
Телеведущий Вадим Такменев отдал Гоману специальную награду в студии Центрального телевидения. Как отмечает телеканал НТВ, таким образом создатели шоу захотели исправить несправедливость из-за исключения певца из шоу.