После ссоры с Гоманом на Соседова обрушился шквал критики

«Сергей, на вас нельзя обижаться. У меня к вам всегда было особенное отношение, и я всегда себя ругал за это. Но в этом шоу я избавился от всякой толерантности и терпения по отношению к вам. Сергей, вы для меня не авторитет. Мне неинтересно, что вы говорите», — высказал свое мнение Гоман.