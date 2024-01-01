Познер, скандал в МГИМО, возвращение на ТВ: где сейчас шоумен Иван Ургант

Актер и телеведущий Иван Ургант пропал с экранов после начала спецоперации. Какие последние новости о нем известны?

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Почему Ургант пропал с экранов

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Иван Ургант в день спецоперации опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было, но в эфир он так и не вернулся, несмотря на то что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Кроме того, Ургант практически перестал появляться и на светских мероприятиях. Летом 2022 года его впервые не позвали вести фестиваль «Алые паруса» и музыкальную премию «Золотой граммофон». В январе 2023 года с показа сняли телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием артиста.

Спустя время Ургант возобновил музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант и выступал на корпоративах.

Почему профессора МГИМО уволили из-за Урганта

В октябре 2023 года профессор МГИМО Юрий Кобаладзе пригласил Ивана Урганта в университет, чтобы тот «посмешил аудиторию». Артист выступил бесплатно в качестве шоумена.

Однако Кобаладзе назвал ерундой публикации в СМИ о том, что именно он пригласил в университет Урганта.

«А кто вообще сказал, что я к этому делу причастен? И что это за проблема такая — приход кого бы то ни было в институт, что это так взволновало общественность? Мало ли какую-то ерунду вытащат. Что я должен комментировать? Рассказывать учебный процесс? Кого приглашают, кого не приглашают. В чем тут проблема, я никак не пойму, почему это так взбудоражило общественное мнение?» — сказал он NEWS.ru.

В ноябре появилась информация о том, что Колабадзе уволили из вуза. 15 ноября он сообщил студентам о своем решении, но учащиеся были уверены в том, что его вынудили уйти. Они связывают это с приглашением в учебное учреждение Урганта.

Сам профессор отказался комментировать информацию об увольнении.

Почему Урганта проверяют на дискредитацию армии и руководства РФ

Парламентарий Александр Хинштейн сообщил, что Госдума по итогам заявлений спикера Вячеслава Володина о релокантах приняла протокольное поручение об их проверке. Это коснется, в частности, Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Васильева, Михаила Фридмана, Александра Реввы, Руслана Усачева и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«В списке на проверку — артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями (наряду с отцом-чиновником). Зампред правительства СО Кудряшов накануне отказался комментировать заявления председателя Госдумы», — заявил он.

Чем сейчас занимается Ургант

Telegram-канал «Сеанс» осенью сообщал, что Иван Ургант получил главную роль в фильме. На данный момент съемки завершены. Авторы проекта не сообщают его название и сроки выхода.

Лента была снята при поддержке фонда народного артиста России Александра Сокурова «Пример интонации», специализирующегося на кинодебютах.

В ноябре 2023 года Ургант вместе с журналистом Владимиром Познером представил в Дубае свой телевизионный проект «Путешествие Познера и Урганта».

Во время мероприятия телеведущих спросили, когда наступит мир во всем мире. Познер выразил сомнения, что такой день вообще когда-либо настанет, однако не стал давать конкретного ответа.

Ургант сказал, что верит в лучший исход, и не стал слушать рассуждений коллеги о возможном негативном итоге развития событий. Он также пошутил, что 1,5 года пытается извиниться, но «ему никто не дает».

Несколько дней назад телеведущий опубликовал в соцсетях поздравление с наступающим Новым годом, снятое в детском хосписе «Дом с маяком». Он отметил, что помогает учреждению, и призвал подписчиков тоже оказать помощь.

Вернется ли Ургант на телевидение

Телекритик Александр Горбунов заявил, что выход новогоднего выпуска шоу «Большая разница» может означать, что Первый канал готовит почву для возвращения в эфир телеведущего Ивана Урганта. По его мнению, программа «Вечерний Ургант» не вернется в ежедневном формате, а будет изменена.