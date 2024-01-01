Ремейк «Ивана Васильевича» начался с шутки про вечеринку Ивлеевой
31 декабря по Российском телевидению показали ремейк новогодней комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Теперь название фильма звучит как «Иван Васильевич меняет все», и начинается действие с шутки про «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
Спящему Шурику (актер Демис Карабидис) приходит на телефон СМС: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». Главный герой просыпается, читает послание и кричит в ужасе, рассказывает «Московский Комсомолец».
По сюжету, инженер-изобретатель Шурик попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.
Новогодний фильм экстренно перекраивали, чтобы вырезать сцены с участием артистов, участвовавших в «голой» вечеринке в ночном клубе «Мутабор» в Москве. В ленте задействованы Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Марина Кравец, Гоша Куценко и Сергей Светлаков. В фильме играл Филипп Киркоров, однако сцены с его участием вырезали — вместо него зрители увидят звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого.