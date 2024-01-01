Ремейк «Ивана Васильевича» начался с шутки про вечеринку Ивлеевой

31 декабря по Российском телевидению показали ремейк новогодней комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Теперь название фильма звучит как «Иван Васильевич меняет все», и начинается действие с шутки про «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

© Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети

Спящему Шурику (актер Демис Карабидис) приходит на телефон СМС: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». Главный герой просыпается, читает послание и кричит в ужасе, рассказывает «Московский Комсомолец».

По сюжету, инженер-изобретатель Шурик попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.