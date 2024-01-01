СМИ выяснили, куда пропал певец Александр Маршал

Певец Александр Маршал в последнее перестал гастролировать по России, вот уже несколько месяцев о нём ничего не слышно. Поклонники начали беспокоиться о том, куда подевался заслуженный артист РФ. Ответ на этот вопрос разузнали представители СМИ.

Оказалось, Маршал почти не появлялся на телеэкранах, потому что анонимно участвовал в шоу «Фантастика. Следующий уровень» (0+). По условиям конкурса, певцы соревнуются в костюмах, полностью скрывающих их личность. Это делает судейство максимально непредвзятым: жюри даже не подозревают, кто скрывается под маской - начинающий вокалист или звезда, хорошо известная всей стране.

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Александр Маршал участвовал в конкурсе под маской Михалыча. Сохраняя анонимность, он успел пофлиртовать с членами жюри - Дарьей Мороз, Юлианной Карауловой и Александрой Ребёнок. Правда, в одном из последних выпусков перегнул палку. Мороз даже заявила: Все женщины страны сейчас возмущены!

Однако уже в следующем выпуске актриса призывала Александра Маршала вернуться. Случится ли это, пока остаётся неизвестным.

Примечательно, что Маршал продолжил петь после ряда тяжёлых событий. В 2015-м он потерял мать, а два года спустя из жизни ушла младшая сестра исполнителя. На похороны обеих он не смог приехать, так как они находились на Украине - въезд туда Александру Маршалу закрыт.

Сейчас Маршал сосредоточен не только на карьере, но и на благотворительности. Певец поддерживает жителей новых российских территорий, выступает перед военнослужащими и называет их своими братьями и самой любимой публикой. За свои высказывания Александр Маршал даже попал в список главных современных музыкантов-патриотов.

Как писал ТАСС со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 6% опрошенных назвали Маршала главным патриотом на отечественной сцене. Больше всего голосов досталось исполнителю SHAMAN, чьё настоящее имя - Ярослав Дронов. Второе место занял Олег Газманов, а третье - Николай Расторгуев.