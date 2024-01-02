СМИ рассказали о молодой мачехе Ивана Урганта

Андрей Ургант в 67 лет женился в третий раз.

В Сети обсуждают молодую мачеху Ивана Урганта. Оказалось, что отец телеведущего, актёр Андрей Ургант в третий раз женился. Его избранницей стала 46-летняя Елена.

Известно, что с Еленой Андрей Ургант знаком ещё «с нулевых». По словам актёра, только с третьей женой дом обрёл порядок, покой и хозяйку.

Отец Ивана Урганта отмечает, что супруга теперь с удовольствием занимается всеми делами и «делает это блистательно».

Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно, - заявил Андрей Львович.

Напомним, что Андрей Ургант с мамой Ивана, актрисой Валерией Киселёвой развёлся уже спустя месяц после рождения сына.

Сам Иван Ургант редко распространяется о семейной жизни. Не стал он комментировать и новости про молодую мачеху. Также телеведущий молчит и про дальнейшие планы. Уже два года Иван Ургант сидит без работы на Первом канале.

Но надо сказать, что совсем без заработка Ургант не остался. Он путешествует по миру, выступает с мастер-классами, ведёт мероприятия и корпоративы. Часто Урганта приглашают на свадьбы. Выступает телеведущий и в паре с Владимиром Познером, с которым дружит и вне телевизионных съёмок.