Боярский вернулся на театральную сцену после инфаркта
Михаил Боярский вновь вышел на сцену театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Зрители смогли увидеть знаменитого артиста в постановке «В этом милом старом доме». Как сообщает 5 Канал, зал был полон, а появившегося из-за кулис Боярского встретили аплодисментами.
Напомним, что в конце ноября Михаил Боярской был госпитализирован с инфарктом. В первых числах декабря он был выписан домой.
8 декабря в СМИ появилась информация о госпитализации супруги Боярского Ларисы Луппиан с болями в сердце. Однако позднее сын актрисы Сергей Боярский опроверг информацию о ее госпитализации, отметив, что на момент появления информации женщина находилась дома и с ней все в порядке.
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