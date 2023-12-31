Боярский вернулся на театральную сцену после инфаркта

Михаил Боярский вновь вышел на сцену театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Зрители смогли увидеть знаменитого артиста в постановке «В этом милом старом доме». Как сообщает 5 Канал, зал был полон, а появившегося из-за кулис Боярского встретили аплодисментами.

Напомним, что в конце ноября Михаил Боярской был госпитализирован с инфарктом. В первых числах декабря он был выписан домой.