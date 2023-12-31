Актриса Малышева рассказала, как ее обманули мошенники

Малышева рассказала, как ее обманули мошенники
Ирина Малышева рассказала журналистам, что стала жертвой мошенников. Исполнительница главной роли в фильме «Сто дней после детства» искала лекарства для собаки и увидела объявление, где дорогостоящий препарат продавали по старой цене. Малышева списалась с продавцами и оплатила 21 тысячу рублей.
Когда товар так и не пришел, она вновь связалась с менеджером, который сообщил, что препарат закончился и нужно оформить возврат.
«Думаю, ну ладно, лучше возврат, а потом заказ на другую сумму. Присылают ссылку возврата: там фигурирует уже другой банк. Я им пишу — а зачем вам вот этот банк, когда я могу прислать вам номер карты? Нет, так мы тоже не можем, банк берет большие проценты. Я отправляю свои координаты, мне присылают код подтверждения. И дальше выскакивает такое сообщение — мы не можем вернуть вам деньги, поскольку на вашей карте должна быть сумма не меньше той, которую мы планируем вам вернуть. Здесь я уже поняла, что это развод», — объяснила звезда.
Как пишет 5 Канал, актриса заблокировала все свои карты и счета и написала заявление в полицию. Однако она не уверена, что правоохранительные органы смогут добраться до мошенников.
На днях телефонные мошенники обманули летчика-космонавта и Героя России Михаила Тюрина на 10 млн рублей.