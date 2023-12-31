Актриса Малышева рассказала, как ее обманули мошенники

«Думаю, ну ладно, лучше возврат, а потом заказ на другую сумму. Присылают ссылку возврата: там фигурирует уже другой банк. Я им пишу — а зачем вам вот этот банк, когда я могу прислать вам номер карты? Нет, так мы тоже не можем, банк берет большие проценты. Я отправляю свои координаты, мне присылают код подтверждения. И дальше выскакивает такое сообщение — мы не можем вернуть вам деньги, поскольку на вашей карте должна быть сумма не меньше той, которую мы планируем вам вернуть. Здесь я уже поняла, что это развод», — объяснила звезда.