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Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Генеральный продюсер шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруга Яна Рудковская объяснила, зачем позвала на выступление певцов Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана, которые оказались замешаны в скандале с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить "Галя, у нас отмена"? Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму [Билана]. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу. Восьмые сутки почти без сна, если честно! На волевых", - заявила Рудковская.

Вечеринка Ивлеевой "Almost naked" прошла 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

«Зашел не в ту дверь»: Киркоров еще раз извинился за участие в голой вечеринке

Суд счел мероприятие пропагандой нетрадиционных отношений, ФНС заинтересовали уплаченные блогером налоги. Несмотря на извинения Ивлеевой, крупнейшие компании заморозили контракты с засветившимися на мероприятии знаменитостями. Суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия.

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