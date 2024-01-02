"Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить "Галя, у нас отмена"? Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму [Билана]. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу. Восьмые сутки почти без сна, если честно! На волевых", - заявила Рудковская.