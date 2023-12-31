Ширвиндт раскритиковал творчество Петросяна

Михаил Ширвиндт в недавнем интервью признался, что уже давно не смотрит современное отечественное телевидение. По его мнению, гораздо профессиональнее работало телевидение советское. Но за исключением некоторых передач. Так, в качестве отрицательного примера он привел выступления комика Петросяна. Об этом пишет Экспресс Газета.