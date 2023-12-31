Ширвиндт раскритиковал творчество Петросяна
Михаил Ширвиндт в недавнем интервью признался, что уже давно не смотрит современное отечественное телевидение. По его мнению, гораздо профессиональнее работало телевидение советское. Но за исключением некоторых передач. Так, в качестве отрицательного примера он привел выступления комика Петросяна. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Смотрел выступление Петросяна, у меня на всем теле волосы дыбом вставали от ужаса. А еще рука тряслась, не мог от ужаса выключить телевизор, смотрел», - заявил телеведущий.
Но, по словам Михаила Александровича, сегодня эти концерты ему не кажутся такими плохими в сравнении с некоторыми современными передачами.
«Кстати, сейчас думаю, Господи, с удовольствием бы посмотрел сольник Петросяна. Так это наивно и мило, на фоне всего, что сейчас происходит», - отметил телеведущий.
Телеведущий Михаил Ширвиндт известен российскому зрителю благодаря авторской передаче «Хочу знать». В последние годы артист не появляется на ТВ.