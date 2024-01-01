Самые скандальные участники «голой вечеринки» в новогоднем эфире телеканалов не появились

Павел Садков заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» «Это была не очень обычная новогодняя ночь, отличалась от того, что было до этого. Многие ждали, что произойдет с «Огоньками» после того, как оттуда вырезали участников «голой вечеринки» — Филиппа Киркорова и Лолиту. Если бы не сказали, что их нет, может, не все бы это заметили. Во-первых, наши телевизионные мастера это достаточно умело сделали, во-вторых, явно не они были главными действующими лицами в эту новогоднюю ночь. Лолиты я не видел вообще, что касается Билана, который тоже был участником этой вечеринки, но в программе он появился, правда, на второй новогодний час на «Первом» и «Втором». Вырезание самое заметное было в проекте ТНТ «Иван Васильевич меняет все», там была достаточно значимая роль у Филиппа Киркорова, ее заменили, было видно как. В одном из моментов его заменил Гарик Мартиросян, а в другом — Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана». И телевидение всегда таким было, незаменимых нет. Было очевидно, что очень много эфирного времени уделено Shaman, он был на всех каналах, на «Первом» и Втором». Был Олег Газманов. Такой очень показательный момент, обычно выступает артист номер один в этой категории, и если судить по этой примете, то таким на данный момент у нас является Олег Газманов. Хочется обратить внимание на юмористические шоу, в частности, «Иван Васильевич меняет все». Своеобразный получился проект. Если не относиться к нему как к ремиксу, а к нему так относиться не надо, надо относиться именно как к новогодней сказке по мотивам, мне кажется, сделано очень профессионально, во всяком случае, мне показалось, что это сделано лучше, чем этот же канал сделал в прошлом году с «Иронией судьбы». Больше юмора, плотнее, многие шутки мне зашли, хотя не все. Тем не менее общие ощущения скорее приятные, чем неприятные. Общая тональность, которую выбрали каналы для новогодней ночи, более соответствует сегодняшнему дню, нет этого разухабистого веселья, вроде как много веселых песен, но в то же время интонации не только на это, с каким-то ощущением трогательности, грусти».