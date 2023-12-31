Чехова поддержала Ивлееву

«Дорогая Настя, я не присутствовала на твоей обнаженной вечеринке! Мы с тобой не подруги и даже не приятельницы, и это нормально. Но, если бы я получила приглашение, то, возможно, бы пришла, в самом шикарном своем "голом платье". Или не пришла, если бы у меня не было настроения шалить и провоцировать. И я бы уж точно, приоткрыв эту дверь, решила бы прямо на входе, стоит ли переступать порог. Ведь за каждый свой вход в то или иное отверстие я всегда беру ответственность на себя», - написала телеведущая.