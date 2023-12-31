Чехова поддержала Ивлееву
Анфиса Чехова поддержала Настю Ивлееву в отличие от ее теперь уже бывших друзей. Многие артисты, с удовольствием веселившиеся на скандальной вечеринке, теперь заявляют, что Настя их «подставила» и они не понимали, куда приглашены. Анфиса считает, что подобное поведение непорядочно, пишет портал thevoicemag.ru
«Дорогая Настя, я не присутствовала на твоей обнаженной вечеринке! Мы с тобой не подруги и даже не приятельницы, и это нормально. Но, если бы я получила приглашение, то, возможно, бы пришла, в самом шикарном своем "голом платье". Или не пришла, если бы у меня не было настроения шалить и провоцировать. И я бы уж точно, приоткрыв эту дверь, решила бы прямо на входе, стоит ли переступать порог. Ведь за каждый свой вход в то или иное отверстие я всегда беру ответственность на себя», - написала телеведущая.
Анфиса уточнила, что 28 лет «варится в котле» шоу-бизнеса и знает, что настоящей дружбы здесь почти не бывает.
«Для меня дружба — это очень искренний и глубокий процесс, поэтому в шоу- бизнесе друзей у меня почти нет. Когда-то, много лет назад, я вполне могла бы оказаться на твоем месте. Ведь провокации, секс-эпатаж и легкомысленные вечеринки были моей стихией, с одной лишь разницей, что я никогда не любила свое тело настолько, чтобы устраивать "голые вечеринки"», — сказала Чехова.
«Голую» вечеринку посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Анна Asti, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (Vacio), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Вика Салават, Карина Нигай и телеведущая Алена Водонаева.