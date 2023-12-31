Винокуру стало плохо перед выходом на сцену

Владимиру Винокуру исполнилось 75 лет. Юморист по-прежнему остается востребованным артистом и активно выступает. Правда, за состоянием здоровья внимательно следит.

«Слежу за питанием. Я стараюсь не есть сахар, своего хватает. Для возрастных лишь бы не был 10-12. Пью чай с медом. Исключил из рациона жирное мясо. Сало, хлеб, булочки мне нельзя, я постоянно в весе большом», - рассказал Владимир Натанович.

Те мне менее, организм все же иногда дает сбои. Об этом Винокур рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, пишет Экспресс Газета.

Так, недавно ему стало плохо перед выходом на сцену. Сатирик принял решение перебороть себя и выйти на сцену «с ребятами, которым до 30 лет». Недомогание отступило.

Недавно Владимир Винокур рассекретил требования, которые обязательно должны учитывать организаторы его концертов, и объяснил, почему указанное в списке напрямую связано с его здоровьем. Он рассказал, что просит задергивать в номере шторы.