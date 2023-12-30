Бритни Спирс сообщила о пропаже нарядов

Бритни Спирс пожаловалась в соцсетях по поводу потери своего любимого платья, а также только что приобретенного пиджака.

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Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.

«Я надела его [перед тем, как сесть на самолет в Лас-Вегас два дня назад! Но его больше нет, как и моего нового черного пиджака, купленного вчера вечером», — заявила расстроенная певица.

Бритни была огорчена реакцией фолловеров на пост о пропаже вещей.

«А вас не бесит, когда пропадают ваши любимые вещи, а люди отвечают c широкой улыбкой на лице: «Вас ограбили», — подчеркнула она.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс начала работу над первым за 8 лет альбомом. По данным The Sun, пластинка может выйти в течение следующего года. Инсайдер уточнил, что песни для альбома напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX, работавшая с Селеной Гомес, Гвен Стефани и Камиллой Кабелло.