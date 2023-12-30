Назван город проведения «Интервидения»

«Петербургский дневник» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина пишет о том, что на проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2024 году выделено 600 миллионов рублей.

Эти средства будут переданы Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры. Контролировать их использование поручено МИД РФ, сообщает издание.

Ранее идея о проведении в России «Интервидения» озвучивалась не раз. В частности, с ней выступал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он подчеркивал, что конкурс станет «свободной трибуной», в которой не будет политических ограничений.

Предполагается, что «Интервидение» пройдет в Санкт-Петербурге.