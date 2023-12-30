Васильев объяснил, почему не вернулся в «Модный приговор»

Первый канал объявил о том, что на экраны возвращается шоу «Модный приговор». Но там не будет привычных телезрителям ведущих – Александра Васильева и Надежды Бабкиной.

Надежда Бабкина устроилась в прохожую телепередачу на НТВ. А Васильев утверждает, что получил предложение вернуться, но не принял его, - рассказывают 7days.

«Они меня звали, но по состоянию здоровья и по возрасту я никак не могу принять это приглашение. Правда, сейчас я чувствую себя гораздо лучше»,— сказал историк моды.

Замену Судьи модного шоу выберут телезрители. Претенденты - Игорь Верник, Александр Рогов, Александр Анатольевич, Даниил Грачев и Константин Михайлов. Каждый из них получит кусок эфирного времени, а потом зрители примут решение, кто наиболее органичен в этой роли. Аналогично будет и с Защитником. На эту роль пробуются: Татьяна Геворкян, Арина Холина, Антон Лаврентьев и Миа Бойка. А Эвелина Хромченко снова займет кресло Обвинителя.