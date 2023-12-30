«Радуемся, и нам все рады»: Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
Юлия Чичерина выступила перед бойцами Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении.
Певица одной из первых выступила с поддержкой российских военных и гражданских жителей после начала украинского конфликта на Донбассе еще в 2014 году. И теперь регулярно приезжает с концертами, - информирует 5 Канал.
«На носу — Новый год, и вот мы тут ездим по лесам, песни поем. Обещали снега по колено, говорят, был, но мы не застали. Ездим спокойно, песни поем. Радуемся, и нам все рады», — рассказала Чичерина.
Напомним, Юлия Чичерина активно поддерживает свою родину во время СВО. Певица дает концерты для солдат и отправляет гуманитарную помощь на фронт.
Рамблер: главные новости