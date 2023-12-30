СМИ: дочь Началовой  рассказала о 20-миллионном долге

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в этом году отметила 17-летие. После смерти мамы она живет с бабушкой и дедушкой. Девушка рассказала журналистам, что финансовые споры с бывшим другом ее матери – спортсменом Александром Фроловым до сих пор не завершены.

Певица, по словам Веры, очень любила Александра. Их союз длился пять лет, Юлия считала Фролова своим супругом, хотя официальные отношения они так и не оформили. Более того, когда артистка попросила у него деньги на организацию сольного концерта – 20 миллионов рублей, Фролов заставил ее подписать договор и отдать ему в залог половину квартиры. Квартиру центре Москвы Юле и дочке Вере оставил второй муж звезды, футболист Евгений Алдонин, рассказывает «Комсомольская Правда».

Незадолго до смерти певицы Фролов подал на нее в суд, требуя долю в квартире. Началова скончалась, а 20-миллионный долг перешел ее дочери Вере. Вера дала понять, что своего решения Фролов так и не изменил. А это значит, что долг в 20 миллионов по-прежнему числится на ней.

«Так как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его же совести. Прошло почти 5 лет, своего решения он не изменил», - объяснила Вера.