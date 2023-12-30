Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не будут принимать участие в «Зимнем Show». Вместо них на сцену Live Арены, где будет проведен концерт, выйдут исполнители Люся Чеботина, Хабиб и Burito, пояснили организаторы.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов <…>. „Зимнее SHOW“ пройдет 1 января 2024 года на Live Арене в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений», — написано на сайте площадки.

Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие в вечеринке Almost Naked, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Несколько общественников раскритиковали артистов за «неподобающий дресс-код» и даже написали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, которые отмечали, что никто не нарушал закон. По мнению вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова, обсуждение скандальной «голой вечеринки» следует прекратить. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главное вынести из сложившейся ситуации правильные выводы.