Суд оштрафовал Ивлееву за организацию "голой вечеринки"

Артистка и блогер Анастасия Ивлеева признана судом соорганизатором "голой вечеринки" в "Мутаборе" и оштрафована на 100 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, принявшего это решение.

"29 декабря 2023 года Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой Анастасии Вячеславовны, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как установлено судом, Ивлеева организовала мероприятие, известное как "Almost naked", в котором приняли участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурной брани в общественном месте.