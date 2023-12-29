В клубе заявили о долгах Ивлеевой за «голую» вечеринку

Оставшаяся анонимной администратор «Мутабора» заявила о долгах блогерши Насти Ивлеевой за скандальную «голую» вечеринку с участием российских звезд. Об этом сообщил Telegram-канал «ОЧК ВГПУ».

Сотрудница клуба заявила, что организацией мероприятия занималось агентство «Департамент маркетинга». За два мероприятия Ивлеевой «Мутабор» должен был получить 3 миллиона рублей за аренду чистыми, но якобы заведению до сих пор не были выплачены 960 тысяч рублей и не называемая сумма за алкоголь из бара. Билеты на второй день вечеринки принесли 2 миллиона 40 тысяч рублей, первая была для участников бесплатной.

Девушка уточнила, что организаторы требовали изъять все телефоны и фотоаппараты у работников «Мутабора», и мероприятие должен был освещать только специально приглашенный фотограф. Почему на вечеринке присутствовали журналисты известных изданий с камерами, она не знает.