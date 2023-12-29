Музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни и неуважения к обществу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Ответчиком по иску, поданному в Замоскворецкий суд Москвы, также выступает компания Google. Истец, лидер профсоюза «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов, обвинил Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни, неуважении к обществу и обогащении на этом, а Google — в соучастии как владельца YouTube. Он потребовал компенсацию в размере 10 миллионов рублей.