Скандалы уходящего года: последствия вечеринки Ивлеевой для шоу-бизнеса

Голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» стала одним из крупнейших скандалов в российском шоу-бизнесе в уходящем 2023 году. Для части участников она закончилась действительно печально. Рассказываем, как последствия наступили для участников мероприятия.

Настя Ивлеева

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Сильнее всего досталось организатору вечеринки. Как сообщали СМИ, МТС исключил Ивлееву из амбассадоров, а рекламу оператора с ее участием сняли с эфира. Кроме того, в отношении блогера прошли налоговые проверки, о чем писал РБК со ссылкой на источник. По его словам, следствие считает, что блогер могла использовать схему дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов — с 2020 по 2022 год недоимка превысила 130 млн рублей.

Также суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Инициатором стал актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков — он считает, что блогер должна перечислить эту сумму в госфонд «Защитники отечества». Как сообщала газета «Известия», истцы считают, что своими действиями знаменитость нанесла им моральный ущерб.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров оказался одним из первых, кто попытался извиниться за свое участие в вечеринке Ивлеевой. Однако, по всей видимости, это не помогло. ТНТ убрал певца с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» и переснял эпизоды с его участием. Вместо него в картине будет играть актер Никита Кологривый, о чем писал SHOT.

Кроме того, оказался заблокирован официальный сайт поп-короля — kirkorov.ru. 27 декабря пресс-секретарь певца Екатерина Успенская заявляла, что проблемой занимается техподдержка. 28 декабря сам провайдер «Спринтхост» заявил РИА Новости о технических причинах отключения, однако и по сей день сайт не работает.

Также Киркорова предложили лишить звания народного артиста РФ — с такой инициативой в Минкульт РФ обратились общественники. Однако сегодня в пресс-службе ведомства сообщили, что подобное невозможно по причине одного лишь участия в вечеринке. Как сообщало РИА Новости, для этого необходимо вступившее в силу обвинительное решение суда по тяжкому или особо тяжкому составу преступления.

Лолита Милявская

Также телевизионная «отмена» коснулась и Лолиты Милявской, которая успела сняться в новогодних огоньках. Как сообщал РБК, певица заявила, что фрагменты с ее участием начали вырезать из телевизионного эфира, а ее концерты якобы требуют отменить.

Один из собеседников издания отмечал, что артисты, замеченные на вечеринке и успевшие извиниться, с большой долей вероятности останутся на фоновых кадрах в передачах. При этом демонстрация их выступления на сцене действительно остается под вопросом.

Асти и Vacío

Рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), прославившийся своим «костюмом в одном носке», получил штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Молодой человек пытался оспорить эти решения, но пока безуспешно