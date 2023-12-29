Лолита вышла на сцену и стала оскорблять меня. А я сказал, что твоя смерть уже недалеко. Потому что такая мразь, как ты, она долго существовать не может. Говорить о том, что ты воруешь у кацапов деньги, а потом ползаешь, как проститутка... Поэтому смотрите! — заявил Разин