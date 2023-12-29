Лолита рассказала о проблемах с позвоночником

Это необходимость гастрольная. Потому что, если я не буду плавать — позвоночник перегружен и большая нагрузка на ноги из-за каблуков, — будут проблемы со здоровьем. Вы хотите видеть шаркающую старушку на сцене на каблучках? Ну вот, чтобы этого не было, надо иногда поднимать попу и заходить в бассейн, — пояснила Лолита.