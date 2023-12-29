Рудковская прокомментировала появление Киркорова на ледовом шоу

«Сегодня Дима выступал. Он пел саундтрек, его все ждали. Хорошо принимают. Филипп был, он мой друг, приехал со съемок. Все ждут Билана и Киркорова. Есть какие-то трудности, но мы их переживем», — сказала Рудковская.