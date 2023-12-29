Новый сезон шоу "Голос" с Zivert вместо Басты впервые покажут 19 января

Новый сезон музыкального шоу "Голос" с обновленным составом наставников появится в эфире Первого канала в январе. Об этом пишет ТАСС. "Новый сезон вокального суперпроекта "Голос" стартует в эфире Первого канала уже 19 января на своем привычном месте - в пятницу вечером сразу после программы "Время", - заявили в пресс-службе канала. Ведущей 12-го сезона вновь стала Яна Чурикова. За время существования проекта в ролях наставников были такие звезды российской эстрады, как Дима Билан, Пелагея, Александр Градский, Леонид Агутин, Василий Вакуленко (Баста), Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Валерий Сюткин. "Голос" — это развлекательное шоу талантов, в котором участники демонстрируют свои вокальные умения. Проект имеет свой "детский" аналог — "Голос. Дети", а также с сентября 2018 года выходит "Голос. 60+". В декабре Zivert признавалась, что с нетерпением ждет встречи со своими будущими подопечными. Артистка пообещала поработать с участниками шоу над "экспериментальным звучанием".