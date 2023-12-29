Саша Петров решился на продажу двухуровневого «голливудского» пентхауса

Актер Александр Петров готовится к продаже столичной недвижимости. Речь идет о двухуровневом «голливудском» пентхаусе, передает Telegram-канал «Светский хроник».

Квартиру с террасой, сауной и гамаком-сеткой выставили на продажу на одном из сайтов. Такое жилье оценено в 57 млн рублей. Предложение появилось в интернете 9 октября. Месяцем ранее Петров тайно женился на 22-летней Виктории Антоновой.

Канал предположил, что молодая супруга не захотела жить в квартире, которая каким-либо образом связана с «ее предшественницей».

Ранее риелторы, опрошенные РИА Недвижимость, рассказали, что на московском рынке недвижимости все еще встречаются предложения стоимостью до шести миллионов рублей. Речь идет о студиях площадью до 20 «квадратов», которые очень быстро раскупают. Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что предложений дешевле трех миллионов рублей в Москве не очень много — всего несколько десятков.