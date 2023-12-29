Отмены концертов и корпоративы «под прикрытием»: как зарабатывают уехавшие из РФ артисты

Декабрь считается у артистов наиболее насыщенным месяцем в году: начинается череда новогодних концертов и корпоративов с огромными гонорарами. Почти весь месяц востребованные музыканты проводят в дороге, а в саму новогоднюю ночь могут объехать и четыре площадки. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей концертной индустрии, совсем иначе дела сейчас обстоят у тех, кто покинул Россию после начала спецоперации и получил иноагентский статус.

Как отметил пожелавший остаться анонимным организатор концертов, на мероприятия уехавших за границу звезд просто некому ходить. Со временем россияне, уехавшие в наиболее доступные для эмиграции страны, стали разъезжаться — кто-то вернулся в Россию, а кто-то поехал дальше. Некоторые артисты продолжают выступать, однако стали делать это реже и на площадках поменьше. Упали и сборы.

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Например, Земфира (признана в РФ иностранным агентом) пыталась организовать предновогодний концерт в Дубае, однако его пришлось отменить — желающих на него прийти не нашлось. Цены на билеты были довольно высокими — от 125 до 250 тысяч рублей. Со схожей проблемой столкнулась и певица Светлана Лобода — ее выступления не хотят посещать ни русские, ни украинцы. При этом один из собеседников издания отметил, что и без Лободы Дубай «скоро обалдеет от беглецов».

«Сейчас поедут по второму-третьему кругу те, кто радостно гастролировал в Израиле, но сейчас по понятным причинам не может. Хотя там и так уже было "душновато". Также много этой братии в Грузии. Но там в основном стендаперы и музыканты второго-третьего эшелонов. Снимают маленькие клубы, выступая сразу и в Тбилиси, и в Батуми. Билеты разбираются плохо», — сказал он.

Информация знакомых с ситуацией работников отрасли подтверждается и отсутствием у многих иноагентов концертов в ближайшие месяцы. После предновогодних мероприятий у многих из них выступления назначены лишь на начало-конец весны. Кроме того, анонсов их выступлений в новогоднюю ночь также немного.

Скудно дела обстоят и с новогодними корпоративами. Как отметил продюсер Сергей Лавров, в основном на них сейчас работает только певец Валерий Меладзе, у которого основная часть концертов пройдет в Дубае. Продюсер Леонид Дзюник подтвердил, что рестораны в этом городе на Новый год заняты преимущественно русскими, которые отправляются туда на праздники. При этом закрытые мероприятия планируются и в других странах.

«Я знаю, что будут корпоративы на Кипре, знаю, что в Лондоне должно быть мероприятие. Я слышал, что будет и Алла Борисовна выступать», — сказал он.