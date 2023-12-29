Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым

"Потому что есть такие дураки 45-летние. Сидишь и думаешь: "Господи, ну какие эскортницы? Ну куда ты? О чем ты со мной разговариваешь? Почему все женщины плохие и так далее? А что касается таких, как Сережа, наполненных, которым есть что рассказать, чем поделиться, то почему нет?" - рассказала блогерша.