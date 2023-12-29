Блогер Уткин иронично заявил, что его звали на вечеринку Ивлеевой

Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин кратко в своем Telegram-канале во время общения с подписчиками иронично ответил, получил ли приглашение на "голую" вечеринку, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева. Многие гости мероприятия уже принесли свои извинения. Против самой Ивлеевой был подан коллективный иск на сумму в 1 миллиард рублей, инициатором которого выступил продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков. К нему присоединились 22 человека, в том числе деятели культуры, спорта.