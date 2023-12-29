Билли Айлиш отметила Рождество с секс-игрушками в руках

Американская певица Билли Айлиш поделилась снимками с секс-игрушками в руках во время празднования Рождества. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позировала с фиолетовыми вибраторами, имитирующими оленьи рога. При этом на других изображениях поп-исполнительница запечатлена во время игры в Twister. Известно, что Айлиш отметила праздник в компании близких друзей.

«С Рождеством, я стала на год старше!» — подписала публикацию певица, день рождения которой состоялся 18 декабря.