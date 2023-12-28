Эмигрировавший в Америку внук Пугачевой продолжает зарабатывать в России

Старший внук певицы Аллы Пугачевой – Никита Пресняков уже больше года проживает в Америке, куда он перебрался с супругой Аленой Красновой, уклоняясь от призыва в армию. По всей видимости, как сообщает издание 7дней.ru, его побег pа рубеж был спонтанным – в России он оставил свою музыкальную группу и другие проекты, приносящие ему доход.

Однако при этом Никита не стал отказываться от денег, зарабатываемых в России, а потому не стал закрывать бизнес в Москве. Об этом он рассказал в своем ТГ-канале. Как выяснилось, отпрыск Пугачевой написал музыку к фильму «Триггер», главную роль в котором играет актер Максим Матвеев. При этом парень позитивно отозвался о киноленте, указав, что считает ее весьма интересной и атмосферной.

«Спешу сообщить, что [на экраны] вышел «Триггер», где всю музыку, со словами и без, написал я вместе с Арсафесом, который до этого играл на гитаре в моей группе. Так что бегом смотреть фильм! Он очень кайфовый и круто снят!»

Величину гонорара Пресняков раскрывать не стал. Но видимо эти деньги ему были весьма кстати. Ранее Никита сетовал в соцсетях, что жизнь в Соединенных Штатах оказалась не такой радужной, как ему казалось, когда он жил в Москве. Тогда же Пресняков намекнул на то, что у него имеются определенные финансовые проблемы.