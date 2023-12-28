Запланированный на следующий год концерт Лолиты в Тюмени пропал с афиши

Объявление о концерте певицы Лолиты Милявской пропало с афиши тюменской филармонии. Он был запланирован на 25 марта 2024 года в рамках тура в честь 60-летия певицы, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, ранее тюменское отделение движения «Зов народа» написало обращение на имя губернатора с призывом отменить выступление певицы.

По их мнению, исполнительница не раскаялась в содеянном, а ее публичные извинения звучат неубедительно.

Поводом для обращения, по данным журналистов, послужило участие артистки в скандальной «голой вечеринке» телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Отмечается, что на сайте филармонии действительно нет объявления о концерте Лолиты. На 24 марта запланирован концерт учащихся ДШИ им. В.В.Знаменского, на 26 — выступление оркестра «Камерата Сибири», на 27 — выступление лауреата международных конкурсов Марии Блажевич.