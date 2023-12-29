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В Кузбассе потребовали лишить Киркорова медали

Общественники из Кузбасса потребовали лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова медали «За веру и добро» после его участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «Абзац».

В Кузбассе потребовали лишить Киркорова медали
© globallookpress.com

«Мы категорически против, чтобы эта медаль "За веру и добро" у него оставалась. Его надо лишать всех наград и гнать из России», — заявили в Кемеровской городской организации ветеранов, отметив, что раньше они уважали артиста, а теперь он для них никто.

Отмечается, что награду певцу в 2014 году вручил прежний губернатор региона Аман Тулеев.

Ранее Киркоров на фоне бойкота на телевидении анонсировал «Зимнее SHOW» на площадке «Live Арена» в Москве 1 января. Согласно информации на афише, участие в концерте помимо Киркорова примут певицы Лолита Милявская и Лада Дэнс, а также исполнители Дмитрий Маликов и Дима Билан.

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