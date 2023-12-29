Стали известны основания для лишения Киркорова звания за «голую вечеринку»

Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики. Об этом заявил РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.

"Уверен, что с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя появились основания для того, чтобы поставить вопрос о лишении звания "Народный артист России", - отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что почетное звание присваивается деятелям культуры не за то, что они хорошо поют, а за то, что их творчество откликается в душе людей.

Юрист добавил, что существует процедура лишения звания за нарушение профессиональной этики и моральных норм. По его словам, лишить почетного звания можно по приговору суда, если этот вопрос инициирует орган госвласти, который представил гражданина к награждению.