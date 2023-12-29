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Юлия Чичерина провела в зоне СВО вечеринку, охарактеризовав ее как альтернативу «голой» вечеринке

Юлия Чичерина провела в зоне СВО вечеринку, охарактеризовав ее как альтернативу «голой» вечеринке
© runews24.ru

Российская певица Юлия Чичерина провела альтернативную вечеринку мероприятию, организованному блогером Настей Ивлеевой в Mutabor.

Юлия организовала вечер для военнослужащих СВО.

 «А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без «дольчегабана» и голой лошади из «домадва», - рассказала о вечеринке Чичерина, рекомендовав всем одеваться по погоде и не путать двери.

Напомним, Юлия Чичерина активно поддерживает свою родину во время СВО. Певица дает концерты для солдат и отправляет гуманитарную помощь на фронт.

Ранее стало известно, что в списке гостей вечеринки Анастасией Ивлеевой оказались блогеры-миллионники.

 

Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева
Юлия Чичерина