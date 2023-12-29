Юлия Чичерина провела в зоне СВО вечеринку, охарактеризовав ее как альтернативу «голой» вечеринке
Российская певица Юлия Чичерина провела альтернативную вечеринку мероприятию, организованному блогером Настей Ивлеевой в Mutabor.
Юлия организовала вечер для военнослужащих СВО.
«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без «дольчегабана» и голой лошади из «домадва», - рассказала о вечеринке Чичерина, рекомендовав всем одеваться по погоде и не путать двери.
Напомним, Юлия Чичерина активно поддерживает свою родину во время СВО. Певица дает концерты для солдат и отправляет гуманитарную помощь на фронт.
Ранее стало известно, что в списке гостей вечеринки Анастасией Ивлеевой оказались блогеры-миллионники.