У Стаса Барецкого украли телефон в клубе Басты

Российский шоумен Стас Барецкий обратился в полицию после того, как в клубе рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) «Газгольдер» и у него украли айфон. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным изданию, Барецкий пришел в клуб в Нижнем Сусальном переулке на корпоратив и утром после вечеринки понял, что телефона нет. В заявлении в полицию он оценил причиненный ущерб в 25 тысяч рублей.

Через пару часов, уточнил Барецкий, его телефон нашли и вернули с помощью «связей в МВД».

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