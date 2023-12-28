Поп-исполнитель Филипп Киркоров обратился за помощью юристов после того, как Министерство культуры попросило лишить его звания народного артиста России. Как сообщает Telegram-канал Mash, он пытается понять, насколько законна его «отмена» после участия в почти голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

По информации канала, Киркоров приехал в юридическую фирму Semenov & Pevzner. Ранее он уже сотрудничал с ней — контора помогала ему заключить договор с лейблом Warner Music в РФ. Артист пробыл у адвокатов около часа, после чего вышел на улицу в опечаленным лицом. По предварительной информации, на встрече обсуждалась вероятность отзыва звания народного артиста, а также вопросы с отменой концертов и съемок фильмов и телепередач с его участием.

Подойдя к машине, Киркоров поблагодарил сопровождающих. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, сел в автомобиль и уехал. Сопровождающие после отъезда Киркорова стали ругаться, обсуждая отмену мероприятий с участием поп-короля и потерю денег. Давать комментарии корреспондентам они также не стали.

Напомним, что на прошлой неделе в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Она вызвала недовольство общественников из-за ее тематики — гости пришли почти обнаженными. На ней собрались многие знаменитости, в том числе Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и другие.

Лефортовский суд Москвы счел вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Такая оценка содержится в решении суда по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на вечеринку в носке на половом органе.