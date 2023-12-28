Чичерина предложила альтернативу «голой» вечеринке в зоне СВО

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — предложила альтернативу вечеринке Чичерина, имея в виду объяснение посетившего мероприятие Ивлеевой народного артиста России Филиппа Киркорова, заявившего, что просто перепутал двери.