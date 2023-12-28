СМИ: Пирса Броснана будут судить за вторжение в запретную зону

Американскому актеру Пирсу Броснану предъявили обвинение из-за прогулки по запретной зоне Йеллоустонского национального парка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на протокол, поданный в Окружной суд США в Вайоминге.

В судебном документе подчеркивается, что пешеходные прогулки в любых термальных зонах Йеллоустоунского парка за пределами троп относятся к мелким правонарушениям.

Как отмечает CNN, согласно правилам парка, известного своими горячими источниками и гейзерами, посетители не должны покидать дощатые дорожки и специально отмеченные тропы. Нарушения этих правил могут привести к тюремному заключению на срок до шести месяцев и штрафу до пяти тысяч долларов. За последние годы 22 человека получили смертельные травмы в результате ожогов в источниках и гейзерах парка.

По данным HELLO! Magazine, актер совершил нарушение 1 ноября — Броснан якобы покинул обозначенные тропы в районе Мамонтовых террас в Йеллоустоне, чтобы поближе рассмотреть зону.

Издание отмечает, что температура воды в источниках Мамонтовых террас может достигать 161 градуса, а уровень кислотности в некоторых источниках почти такой же высокий, как у желудочного сока.