У Никаса Сафронова украли NFT-елку за 3 млн рублей

Художник Никас Сафронов лишился токена «Новогодняя елка», который он хотел продать за 3 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Цифровая картина была размещена на одном из сайтов с объявлениями без согласия художника, но с пометкой «эксклюзив». При этом NFT-елку продают гораздо дороже, чем собирался реализовать ее 67-летний Никас Сафронов. В объявлении указана цена 8 млн рублей.

Также, согласно объявлению о продаже, скриншот которого опубликовал Telegram-канал Mash, покупатель елки получит в подарок новогоднюю открытку с автографом художника.

Команда Сафронова пока не стала обращаться в полицию из-за кражи, проводя внутреннее расследование.

Ранее Сафронов рассказал, что нарисовал елку на стене одного из домов на Тверской улице в Москве. По его словам, это будущая NFT-картина, которую уже сфотографировали и оцифровали, она будет продана на аукционе. Вырученные деньги планировалось отдать начинающим художникам училища имени Грекова в Ростове-на-Дону.