У Никаса Сафронова украли NFT-елку за 3 млн рублей

Mash: у художника Сафронова похитили NFT-елку стоимостью 3 млн рублей
Художник Никас Сафронов лишился токена «Новогодняя елка», который он хотел продать за 3 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Цифровая картина была размещена на одном из сайтов с объявлениями без согласия художника, но с пометкой «эксклюзив». При этом NFT-елку продают гораздо дороже, чем собирался реализовать ее 67-летний Никас Сафронов. В объявлении указана цена 8 млн рублей.
Также, согласно объявлению о продаже, скриншот которого опубликовал Telegram-канал Mash, покупатель елки получит в подарок новогоднюю открытку с автографом художника.
Команда Сафронова пока не стала обращаться в полицию из-за кражи, проводя внутреннее расследование.
Ранее Сафронов рассказал, что нарисовал елку на стене одного из домов на Тверской улице в Москве. По его словам, это будущая NFT-картина, которую уже сфотографировали и оцифровали, она будет продана на аукционе. Вырученные деньги планировалось отдать начинающим художникам училища имени Грекова в Ростове-на-Дону.
Сафронов заявил, что нарисовал елку масляными красками, чтобы изменить отношение молодежи к искусству. Он предложил другим художникам создать игрушки для нее. На его призыв откликнулись 250 живописцев. Однако московские коммунальщики уничтожили арт-объект, не дожидаясь завершения картины. Это соответствует условиям NFT, так как чаще всего после продажи реальный объект уничтожается.