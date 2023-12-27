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Сайт певца Киркорова заблокирован

Сайт kirkorov.ru, официальный ресурс известного певца и шоумена Филиппа Киркорова, стал недоступен, пишет РБК.

Согласно данным сервиса Wayback Machine, сайт Киркорова работал до 21:20 26 декабря.

В настоящее время, при попытке открыть его появляется соответствующее сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked), что, по мнению экспертов, свидетельствует о блокировке ресурса провайдером.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская пояснила, что не знает причины блокировки сайта певца. Она добавила, что обратилась в техподдержку.

Киркоров записал видеообращение для подписчиков

Напомним, что в ночь на 21 декабря Киркоров побывал на скандальной «голой вечеринке» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Мероприятие вызвало сильный резонанс, его осудили политики и общественные деятели.

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