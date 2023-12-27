Сайт kirkorov.ru, официальный ресурс известного певца и шоумена Филиппа Киркорова, стал недоступен, пишет РБК.

Согласно данным сервиса Wayback Machine, сайт Киркорова работал до 21:20 26 декабря.

В настоящее время, при попытке открыть его появляется соответствующее сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked), что, по мнению экспертов, свидетельствует о блокировке ресурса провайдером.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская пояснила, что не знает причины блокировки сайта певца. Она добавила, что обратилась в техподдержку.