Певице Шакире установили памятник в Колумбии

В Колумбии установили памятник известной певице Шакире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

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По данным агентства, скульптура высотой 6,5 метра установлена в ее родном городе Барранкилья в департаменте Атлантико.

Певица предстает перед публикой в топе от бикини, с обнаженным животом и длинной юбкой. Этот образ отсылает к ее клипу от 2005 года к песне Hips Don't Lie («Бедра не лгут»). Автором скульптуры является местный художник Ино Маркес.

«Сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, непревзойденный талант, голос, который движет массами, и босые ноги, идущие на благо детства и человечества», — отмечается в основании статуи.