Актер Дмитрий Назаров сочинил стих о гостях вечеринки Ивлееевой

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров прочитал стихотворение про артистов, которые извинились за участие в вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Видео он опубликовал в своем Instagram. Шеф из "Кухни" подчеркнул, что испытывает чувство стыда за тех, кто снимает публичные видео с извинениями за свое участие в вечеринке. "Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит, все вы чушпаны", — прочитал собственное стихотворение Дмитрий Назаров. Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в откровенном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине. В марте Дмитрий Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из театра. По словам артиста, такое решение худруку далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.