Умер основатель групп "Беломорканал" и "Воровайки"

В Оренбурге ушел из жизни известный музыкант, основатель групп "Беломорканал" и "Воровайки" Спартак Арутюнян. Артист скончался в больнице после обострения хронического заболевания.

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О смерти шансонье сообщила накануне его супруга. На странице артиста в соцсети Вконтакте она указала, что прощание состоится 28 декабря с 11 до 13 часов в похоронном зале на улице Монтажников. Похоронят музыканта на кладбищенском комплексе "Плутон".

Напомним, что оренбургскую студию "Беломорканал" Степан Арутюнян основал в 1995 году. Среди проектов студии - группы "Воровайки", "Шансонетки", "Криминальные куклы", "Вовочка".