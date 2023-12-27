Звезда «Счастливы вместе» лишилась 200 тысяч рублей из-за воровского фокуса

Отмечается, что артистка столкнулась с неизвестной карманницей на входе в ресторан «Мзиури» в Климентовском переулке в Москве — злоумышленница, воспользовавшись давкой, прижалась к Бочкаревой, на секунду накинула на ее сумку платок и вытащила из нее кошелек. После этого карманница сбежала.