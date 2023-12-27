Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все», премьера которой состоится 31 декабря. Обновленный постер был опубликован на официальном сайте телеканала ТНТ, который и занимался созданием проекта.

Вместо артиста, который сыграл в ремейке фильма Леонида Гайдая императора Петра I, на рекламном плакате появился шоумен и комик Павел Воля в образе правителя в белом парике и со свитком в руках.

Ранее стало известно, что после того, как Киркоров принял участие в голой вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой, а также публично принес свои извинения за это, его решили убрать из новогодних телешоу.

Также отмечалось, что российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, не приняли извинения певца.