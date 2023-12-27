«Галкин* подтолкнул»: Николаев назвал главную причину эмиграции Пугачевой
Певица Алла Пугачева вместе со своим супругом и детьми после начала СВО переехала в Израиль. После обострения в октябре палестино-израильского конфликта звездная чета приняла решение переселиться на Кипр. Недавно телеведущий Юрия Николаев рассказал, почему Алла Борисовна приняла столь резкое решение покинуть территорию России.
По мнению Николаева, главной причиной для этого стало влияние мужа певицы — Максима Галкина*.
— Обидно, что такое случилось. Ведь так, как любили Пугачеву на всех ступеньках иерархии — не любили никого. Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло? Мне кажется, ее подтолкнул Галкин*. Но не будем обсуждать это, — заявил Юрий Николаев в студии программы «Малахов».
Актер, телеведущий и журналист Станислав Садальский рассказала свою версию, почему Примадонна отправилась в эмиграцию. По его словам, артистке просто не повезло с выбором нового супруга.
Певец и композитор Юрий Лоза недавно колко прокомментировал переезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой после того, как артистка опубликовала в Сети спорное обращение к своей аудитории.
25 декабря певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы. Звездная пара поженилась 12 лет назад.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста России.