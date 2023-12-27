Николаев назвал главную причину эмиграции Пугачевой

— Обидно, что такое случилось. Ведь так, как любили Пугачеву на всех ступеньках иерархии — не любили никого. Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло? Мне кажется, ее подтолкнул Галкин*. Но не будем обсуждать это, — заявил Юрий Николаев в студии программы «Малахов».