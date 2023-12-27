«Галкин* подтолкнул»: Николаев назвал главную причину эмиграции Пугачевой

Певица Алла Пугачева вместе со своим супругом и детьми после начала СВО переехала в Израиль. После обострения в октябре палестино-израильского конфликта звездная чета приняла решение переселиться на Кипр. Недавно телеведущий Юрия Николаев рассказал, почему Алла Борисовна приняла столь резкое решение покинуть территорию России.

Николаев назвал главную причину эмиграции Пугачевой
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По мнению Николаева, главной причиной для этого стало влияние мужа певицы — Максима Галкина*.

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— Обидно, что такое случилось. Ведь так, как любили Пугачеву на всех ступеньках иерархии — не любили никого. Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло? Мне кажется, ее подтолкнул Галкин*. Но не будем обсуждать это, — заявил Юрий Николаев в студии программы «Малахов».

Актер, телеведущий и журналист Станислав Садальский рассказала свою версию, почему Примадонна отправилась в эмиграцию. По его словам, артистке просто не повезло с выбором нового супруга.

Певец и композитор Юрий Лоза недавно колко прокомментировал переезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой после того, как артистка опубликовала в Сети спорное обращение к своей аудитории.

25 декабря певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы. Звездная пара поженилась 12 лет назад.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста России.

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