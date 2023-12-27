Мизулина: блогера Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции

"Состав преступления на лицо" Лефортовский районный суд города Москвы посчитал, что "голая" вечеринка Ивлеевой пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения. Это следует из постановления инстанции об административном аресте участника мероприятия, рэпера Vacio (Николай Васильев). "Гражданин Васильев Н. М. ... участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе "Мутабор", ~направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений~, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет", - говорится в документе. Сам рэпер, как отмечается в решении суда, признал вину частично — согласился, что был "на тематической вечеринке практически в обнаженном виде, как того требовал дресс-код". Однако исполнитель подчеркнул, что не соглашался на свою видеосъемку и не распространял в интернете "видео тематического содержания". РИА Новости выкладывало видео с извинением Vacio, где он говорит, что "никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды". Васильев сообщил, что осуждает сторонников этого движения. В своем извинении рэпер сказал, что оказался "замешан в видео с участниками этой вечеринки", которых "абсолютно не знает". "Приношу извинения за то, что в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео", - заключил музыкант. Помимо видео, где Васильева снимают в одном носке на причинном месте, в интернете распространилась еще одна запись с ним и двумя другими гостями. Глава общественного Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин усмотрел в ней пропаганду ЛГБТ. "По-моему здесь сцена однополой любви, состав преступления на лицо", - написал он в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация сохранены. – "Газета.Ru"). Shot также сообщал, что силовики "проводят задержание" еще двух участников вечеринки, которые "поцеловались прямо в центре танцпола, снимая себя на видео". Роскомнадзор тоже "выявил признаки ЛГБТ-пропаганды в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки" и блокирует противозаконный контент. "Говорят, Россия умеет прощать" Устроившая мероприятие Ивлеева опубликовала в Instagram второе, на этот раз 21-минутное, видео с извинениями. В нем заплаканная телеведущая говорит, что понимает "агрессию, злость" россиян, а то, что происходило на вечеринке, было "неправильно". "Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа... Я не буду уворачиваться и готова к любым исходам", - сообщила она. Блогер добавила, что никто из участников вечеринки не заслужил того, что сейчас происходит ???(речь идет про лишение участников вечеринки эфира и рекламных контрактов. - "Газета.Ru")???. Ей очень жаль и "больно осознавать, что все попали под общую гребенку — происходят отмены, расторжения [контрактов]". Как указала Ивлеева, она бы не стала проводить вечеринку, если бы заранее знала, какие будут последствия. Ивлеева также вспомнила, как развивалась ее карьера от простой жительницы ленинградского поселка до звезды и как ее поддерживали подписчики. Блогер отметила, что из-за специфики своей работы обычно "находится в потоке" и "играет по законам шоу-бизнеса", но "не всегда анализировала те или иные свои действия". Девушка добавила, что ситуация вокруг вечеринки открыла ей глаза на то, насколько в погоне за славой она оказалась "оторвана от реальности" и "отлетела с катушек". Первая реакция Ивлеевой на разгорающийся скандал была другой. На следующей день после "голого" мероприятия, 21 декабря, она заявила, что "обожает" негодование вокруг своих вечеринок. "Друзья, это, конечно, того стоило. Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что "это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина". Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах, в полуобнаженных. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда. Больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи", - сообщила Ивлеева у себя в Telegram, пояснив, что без негодования будет слишком скучно и "мы загнемся от посредственности". Позднее она удалила этот пост. Кроме того, блогер на фоне скандала убирала из своего Instagram посты насчет СВО. Сейчас публикации снова видны в аккаунте. Проверка на уплату налогов Блогера начала проверять Федеральная налоговая служба, сообщила 27 декабря глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина: "ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках". Ивлееву подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК), написал Telegram-канал Mash. Проверить Ивлееву на налоги ранее просил Бородин. Причиной стало появление телеведущей на вечеринке в "Мутаборе" в украшениях на 23 млн рублей, пояснял Mash. "Отмена" участников вечеринки Газета "Коммерсантъ" 26 декабря написала, что ряд компаний заморозили контракты с участниками "голой" вечеринки. Среди них МТС, VK, ТНТ и НТВ, которые приостановили сотрудничество с Ивлеевой, артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti. Участники рынка, опрошенные изданием, считают, что некоторые фирмы могут подать к участникам мероприятия в "Мутаборе" иски за репутационный ущерб. Источники газеты рассказали, что организаторы новогодних корпоративов экстренно ищут замены замешанным в скандале звездам. МТС убрал Ивлееву из рекламы своей юбилейной акции. Оператор предлагал как приз встречу с амбассадорами МТС, Ивлеевой и телеведущим Дмитрием Нагиевым, теперь обещают только Нагиева. Рекламный ролик МТС с Ивлеевой сняли с телеэфира, сообщил источник РБК на медиарынке. Банк "Тинькофф" тоже прекратил сотрудничество с блогером, узнал Telegram-канал Baza. В самом банке заявили, что Ивлеева никогда не была их амбассадором, а новость о разрыве сотрудничества — это "спекуляция". Как сообщила журналистка Ксения Собчак, Первый канал и ВГТРК вырезают из "Голубых огоньков" и всех новогодних программ тех, кто был замечен на мероприятии. Об этом, по ее словам, распорядились гендиректор канала Константин Эрнст и глава ВГТРК Олег Добродеев. При этом, уточнила Собчак, "удалось отвоевать" Билана — он спел на вручении премии за достижения в технологиях будущего "Вызов", и это показали в эфире после вечеринки. Музыкант ранее обьяснял, что был на вечере недолго, пришел в "объемном плаще" с "водолазкой" и не выкладывал в соцсети никакие видео и фото с мероприятия. Адвокат Киркорова Александр Добровинский 27 декабря заявил, что не слышал о том, что его клиента вырезают из новогодних передач. Ранее Baza утверждал, что продюсеры велели вырезать артиста из уже готового к выпуску шоу "Маска". "Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется", - сказал юрист. Певица Лолита Милявская накануне заявила, что из-за вечеринки ее концерты стали массово отменять по всей России. Она призналась, что плачет от таких новостей, но справится: "Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже все. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся". "Единый порыв" россиян К осуждению "голой" вечеринки 27 декабря присоединилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила в эфире радио Sputnik, что если участники мероприятия считают, что у них есть право развлекаться как угодно, то и у других есть право осуждать их. "Я слышала в объяснениях тех, кто там присутствовал, фразу о том, что "они имеют право". А вы знаете, что интересно, и что надо было бы им запомнить? Если одни имеют право участвовать в подобном, то ведь и у других тоже есть право и на собственное мнение, и на свою позицию, и на отстаивание того, что дорого. Об этом почему-то забывают, почему-то говорят, что это право есть только у очень маленькой группки, которая самопровозгласила себя элитой, не будучи элитой", - считает дипломат. Захарова утверждает, что против участников мероприятия нет никакой специальной травли, а это просто "единый порыв" россиян. Она уверена, что ситуация вокруг вечеринки показала "путь оздоровления" российского общества. "Я со смехом наблюдала за тем, как участвовавшие пытались сказать, что против них ведется какая-то кампания, травля специально заказанная. Нет конечно. Просто в едином порыве люди сказали: "Довольно теперь! Хватит", - сообщила Захарова. Как полагает представитель МИДа, все участники вечера оказались "замараны", но могут исправиться. По ее мнению, происходящее — "возможность" для них "понять, зачем им это испытания дано" и стать лучше. Тем временем "Мутабор" после скандальной вечеринки решил провести концерт фольклорных ансамблей, причем на афише мероприятия клуб назван "культурным центром". В программе обещают "старинные песни с искренней страстью и душой".